Ботев Пловдив организира екскурзия за феновете за предстоящата визита на ЦСКА 1948, съобщиха от клуба.Записванията се осъществяват в клубния магазин на стадион “Христо Ботев" и ще продължат до 17:00 часа в събота.Цената на екскурзията е 5 евро, като в нея не е включен билет за мача.Екскурзията ще отпътува за Бистрица в неделя от 12:00 часа от "Колежа“.Двубоят от 25-ия кръг на Първа лига между ЦСКА 1948 и Ботев (Пд) е на 8 март от 15,15 часа.