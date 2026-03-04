Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ботев Пловдив организира екскурзия за феновете за предстоящата визита на ЦСКА 1948, съобщиха от клуба.

Записванията се осъществяват в клубния магазин на стадион “Христо Ботев" и ще продължат до 17:00 часа в събота.

Цената на екскурзията е 5 евро, като в нея не е включен билет за мача.

Екскурзията ще отпътува за Бистрица в неделя от 12:00 часа от "Колежа“.

Двубоят от 25-ия кръг на Първа лига между ЦСКА 1948 и Ботев (Пд) е на 8 март от 15,15 часа.