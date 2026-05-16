Треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов логично беше щастлив и доволен от играта на своя тим при разгромната победа с 5:0 над Черно море. Това бе последно домакинство за "канарчетата", а младият специалист не скри амбициите си да зарадва привържениците с победа в последния двубой за сезона - градското дерби срещу Локомотив.

С оглед на резултата, играта и настроението, след тези три загуби имаше напрежение. Радвам се, че отговорихме по този начин. Да победиш Черно море с 5:0 не е лесно. Радвам се за Коко, за Сами, за Меоти. Радвам се за Коко, защото успя да отбележи гол, а той има нужда от повече увереност, започна коментара си Лъчезар Балтанов.