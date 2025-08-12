© виж галерията Ботев Пловдив потвърди очаквания входящ трансфер, за който Plovdiv24.bg още вчера информира читателите си. “Канарите" подсилиха защитата си с българския национал Симеон Петров.



192-сантиметровият централен бранител парафира дългосрочен контракт с най-стария български футболен клуб.



За последно 25-годишният защитник бе част от унгарския Видеотон, а преди това е играл за Сласк Вроцлав и ЦСКА 1948.



Симеон Петров е неизменен титуляр в националния отбор на България, като до момента има 12 мача с екипа на “лъвовете".



“Много се радвам, че съм част от семейството на Ботев Пловдив! Нямам търпение да ви видя на стадиона и да дам всичко за тези цветове! Скоро на терена, с вас зад нас!", заяви Симеон Петров пред клубната медия на “канарчетата".