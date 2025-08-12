ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев потвърди трансфера на Симеон Петров, ето първите думи на национала
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:36Коментари (1)627
©
виж галерията
Ботев Пловдив потвърди очаквания входящ трансфер, за който Plovdiv24.bg още вчера информира читателите си. “Канарите" подсилиха защитата си с българския национал Симеон Петров.

192-сантиметровият централен бранител парафира дългосрочен контракт с най-стария български футболен клуб.

За последно 25-годишният защитник бе част от унгарския Видеотон, а преди това е играл за Сласк Вроцлав и ЦСКА 1948.

Симеон Петров е неизменен титуляр в националния отбор на България, като до момента има 12 мача с екипа на “лъвовете".

“Много се радвам, че съм част от семейството на Ботев Пловдив! Нямам търпение да ви видя на стадиона и да дам всичко за тези цветове! Скоро на терена, с вас зад нас!", заяви Симеон Петров пред клубната медия на “канарчетата".
Пълен баберек, От всякъде го гонят като мръсно коте и никой не го иска...Щом е опрял до Гомнежа, си правете сметката какво дърво е.
