Веласкес за Око-Флекс: Не коментирам чужди играчи! Отнасяме се отговорно към трансферните процеси
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:28
© Plovdiv24.bg
Треньорът на Левски Хулио Веласкес не пожела да коментира обвиненията от страна на Ботев (Пд) за неправомерни опити за контакт с техния футболист Армстронг Око-Флекс.

Испанският специалист говори след равенството 0:0 в първата контрола на "сините“ срещу унгарския Ниредхаза.

"Не коментирам футболисти, които имат договори с други отбори, фокусът е върху моите играчи. Както споменахме и отговорих на вашия колега, ние се отнасяме отговорно към трансферните процеси“, заяви Хулио Веласкес.

Както вече е известно, от ПФК Ботев разкриха, че от Левски са се свързали с бащата на ирландеца и дори вече са уговорили личните му условия, но "надхвърляйки допустимия информативен интерес“.

Заради тези действия "канарите" поискаха на Левски да бъде наложена забрана за картотекиране на нови футболисти.
 Ботев поиска тежка санкция за Левски заради преговори с Око-Флекс
 Новите в Ботев идват! Няма да карат проби, а направо подписват договори
 Петима юноши се включиха в днешната тренировка на Ботев
 Ботев отваря само централната трибуна на стадиона за контролата с Марица
 Илиян Филипов и Сираков подхващат бунт за тв правата, настояват за индексация на договора
