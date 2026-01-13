Веласкес за Око-Флекс: Не коментирам чужди играчи! Отнасяме се отговорно към трансферните процеси

© Plovdiv24.bg Треньорът на Левски Хулио Веласкес не пожела да коментира обвиненията от страна на Ботев (Пд) за неправомерни опити за контакт с техния футболист Армстронг Око-Флекс.



Испанският специалист говори след равенството 0:0 в първата контрола на "сините“ срещу унгарския Ниредхаза.



"Не коментирам футболисти, които имат договори с други отбори, фокусът е върху моите играчи. Както споменахме и отговорих на вашия колега, ние се отнасяме отговорно към трансферните процеси“, заяви Хулио Веласкес.



Както вече е известно, от ПФК Ботев разкриха, че от Левски са се свързали с бащата на ирландеца и дори вече са уговорили личните му условия, но "надхвърляйки допустимия информативен интерес“.



Заради тези действия "канарите" поискаха на Левски да бъде наложена забрана за картотекиране на нови футболисти.