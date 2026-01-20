Партизан отказа контролата с Ботев, "канарите" играят утре с тим от Косово

© Промяна настъпи в първата контрола на Ботев Пловдив в Анталия, съобщиха от клуба.



Сръбският гранд Партизан отказа спаринга с "жълто-черните“, заради множество контузени и болни футболисти.



Лично президентът на черно-белите от Белград изрази своите извинения към Ботев Пловдив с официално писмо.



В утрешния ден "канарчетата“ ще премерят сили с Дреница, който е на 8-мо място в шампионата на Косово.



Двубоят е с начален час 15:00 (българско време) на терените на Corendon Football Center в Анталия.