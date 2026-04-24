Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължи с пълна сила любимото си инфлуенсърство в социалната мрежа. Този път известният бизнесмен реагира на информацията за шефовете на пловдивските Локомотив и Ботев - Христо Крушарски и Илиян Филипов.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, двата клуба входираха днес в Община Пловдив писмо до кмета на града Костадин Димитров с конкретно искане: Стадионите "Локомотив" и "Христо Ботев" да им бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от минимум 20 години.

Ето какво написа Найденов в личния си профил във Фейсбук:

Всеки клуб в Ефбет лига по един такъв стадион безплатно и до 5 години ще бием Аржентина на финал на Световното по футбол.