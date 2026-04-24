Безпрецедентно обединение в позициите на пловдивските грандове Локомотив и Ботев! Двата клуба дори входираха в Община Пловдив общо писмо до кмета на града Костадин Димитров с конкретно искане. Ръководствата на двата клуба настояват стадионите "Локомотив" и "Христо Ботев" да им бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от минимум 20 години.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса общата позиция на ПФК Локомотив и ПФК Ботев:

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив, заедно с ръководството на ПФК Локомотив Пловдив, в днешния ден входира предложение до кмета на Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив.

Предложението е относно дългосрочно безвъзмездно предоставяне за ползване на стадионите на ПФК Ботев Пловдив и ПФК Локомотив Пловдив.

Ето и пълния текст на предложението, подписано от двата пловдивски клуба:

С настоящото писмо отправяме категорично предложение и позиция, продиктувана от реалното състояние на футбола в Пловдив и ролята на двата водещи клуба – ПФК "Ботев“ Пловдив и ПФК "Локомотив“ Пловдив.

Настояваме стадионите на двата клуба да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от минимум 20 години, като мярка в подкрепа на развитието на футбола, спорта и младите хора в града.

Фактите са ясни:

Държавата отпусна средства за изграждането и довършването на стадионите, но цялата поддръжка, експлоатация и реални разходи се поемат от клубовете, което представлява сериозна финансова тежест.

В същото време Община Пловдив не само не подпомага активно футбола, но към момента обсъжда увеличаване на наемите, което е напълно неразбираемо и неприемливо.

Подобна политика представлява пореден удар срещу двата най-големи футболни клуба в града, които и без това функционират в изключително трудна икономическа среда, създавана с години.

За разлика от Пловдив, множество общини в България активно финансират и подпомагат своите футболни клубове, осъзнавайки тяхната обществена роля. В Пловдив обаче наблюдаваме пълна абдикация от тази отговорност.

Двата клуба не са просто спортни организации. Те са:

Емблема на града, които изграждат имиджа на Пловдив в национален и международен план;

Икономически фактор, привличащ хиляди фенове, събития и съпътстващи приходи за местния бизнес;

Социална система, в която хиляди деца тренират ежедневно, вместо да бъдат по улиците и заведенията.

Тези деца:

се учат на дисциплина, отговорност и труд;

изграждат здравословен начин на живот;

получават среда, която ги възпитава и развива като личности.

Подкрепата за футбола е инвестиция в здравето и бъдещето на нашите деца, а не разход.

На този фон, намеренията за увеличаване на наемите са не само неуместни, но и в пълно противоречие с обществения интерес.

Още по-притеснително е, че се създава усещането, че вместо да подпомага реално работещите структури, Общината търси начини да генерира приходи за сметка на клубовете – средства, които вместо да отиват за развитие на спорта и децата, често потъват в неефективни административни разходи.

Не можем да не отбележим и общественото недоволство от практики, при които се поддържат раздути администрации и се заплаща на хора без реален принос, докато същевременно се търси допълнителна финансова тежест върху структури, които реално работят и създават стойност.

Уважаеми г-н Кмете,

В качеството Ви на вносител на предложение за увеличаване на наемите, считаме, че този подход е грешен, несправедлив и вреден за Пловдив.

Призоваваме Ви да преосмислите тази политика и да подкрепите едно дългосрочно, устойчиво решение:

Безвъзмездно предоставяне на стадионите на ПФК "Ботев“ Пловдив и ПФК "Локомотив“ Пловдив за срок от минимум 20 години.

Това ще бъде:

ясен знак за подкрепа към спорта;

инвестиция в младите хора;

стратегическо решение в интерес на града.

Очакваме отговорно отношение и действия, съобразени с интереса на пловдивчани, а не решения, които задълбочават проблемите.