Зехтински представя днес книгата си на стадион "Христо Ботев", входът е свободен

© “Да играеш за другите"! Легендата на Ботев (Пд) Петър Зехтински представя днес своята книга пред “жълто-черната" общественост. Знаковото събитие ще се състои във фен магазина на стадион “Христо Ботев".



Специални гости ще са капитанът Тодор Неделев, вторият капитан Николай Минков и централният защитник Ивайло Видев.



Всички фенове ще получат автографи от четиримата футболисти, носещи любовта към Ботев Пловдив в своето сърце, обещаха от ПФК Ботев.



Събитието е със свободен вход и ще се състои от 18:30 до 19:30 часа във фен магазина откъм ул. “Богомил" на “Колежа".