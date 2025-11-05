ИЗПРАТИ НОВИНА
Зехтински представя днес книгата си на стадион "Христо Ботев", входът е свободен
Автор: Стойчо Генов 09:58Коментари (0)197
©
“Да играеш за другите"! Легендата на Ботев (Пд) Петър Зехтински представя днес своята книга пред “жълто-черната" общественост. Знаковото събитие ще се състои във фен магазина на стадион “Христо Ботев".

Специални гости ще са капитанът Тодор Неделев, вторият капитан Николай Минков и централният защитник Ивайло Видев.

Всички фенове ще получат автографи от четиримата футболисти, носещи любовта към Ботев Пловдив в своето сърце, обещаха от ПФК Ботев.

Събитието е със свободен вход и ще се състои от 18:30 до 19:30 часа във фен магазина откъм ул. “Богомил" на “Колежа".
