Бразилско крило подписа с Ботев и показа татуировка на врата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:14
©
виж галерията
Ботев Пловдив осъществи трансфер №16 в лятната си селекция. "Жълто-черните“ подписаха дългосрочен контракт с Талес Жозе да Силва, похвалиха се от клуба.

Талес е роден на 28 септември 1998 година в Бразилия. Крилото е играло в редица отбори в родината си, Южна Корея и Бахрейн.

За последно офанзивният играч бе част от бразилския Ретро, където бе съотборник с Франклин Маскоте.
