© виж галерията Ботев Пловдив осъществи трансфер №16 в лятната си селекция. "Жълто-черните“ подписаха дългосрочен контракт с Талес Жозе да Силва, похвалиха се от клуба.



Талес е роден на 28 септември 1998 година в Бразилия. Крилото е играло в редица отбори в родината си, Южна Корея и Бахрейн.



За последно офанзивният играч бе част от бразилския Ретро, където бе съотборник с Франклин Маскоте.