Лъчезар Балтанов логично не остана доволен от играта на своя отбор при равенството 0:0 срещу Монтана.
Ето какво заяви бившият халф след края на срещата на стадион "Огоста":
Преди мача всички бяха мотивирани. Надявахме се, че ще реализираме положенията си. Не е нормално да тръгнем така в атака, все едно губим в резултата. Тръгнахме вабанк при резултат 0:0 и доста се оголвахме отзад. Имахме нашите ситуации, съжаляваме, но трябва да си извлечем поуките.
Доминирахме, но искаме много на крак топката. Знам, че тук е негостоприемен стадион за Ботев през последните години, но това не трябва да ни оправдава. Трябваше да освобождаваме повече пространства по фланговете, да ги притискаме.
Второто полувреме вкарахме и по-високи хора, за да има повече атаки и центрирания. Но изпуснахме шансовете, които създадохме.
Непрекъснато разговарям с футболистите. Опитвам се да им показвам всеки един детайл. Надявам се, че го разбират. Другият мач ще опитаме да победим вкъщи.
Знаем каква е силата на Емерсон. Казахме му на полувремето да използва своята скорост и да търси пасове зад гърба.
Карлос Меоти ще му трябва малко време, защото е бил контузен. Може би след около месец ще е готов.
Съжаляваме за пропуснатите ситуации, вдигаме главата, прибираме се, възстановяваме се и чакаме следващия мач.
