Ботев подкрепи предложението на Лудогорец

© Ръководството на Ботев (Пловдив) подкрепя предложението на Лудогорец за свикване на работна среща между клубовете, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига.



Преди седмица от "жълто-черния" клуб призоваха за промени в датите за мачовете от четвъртфиналите за Купата на България, с цел провеждане на двубоите пред повече публика и на по-добри терени.



Диалогът между клубовете и управляващите футбола трябва да се подобри, за да имаме по-добър и качествен продукт за публиката, категорични са още от "жълто-черния" тим.