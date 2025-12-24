ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев подкрепи предложението на Лудогорец
Автор: Стойчо Генов 12:20
©
Ръководството на Ботев (Пловдив) подкрепя предложението на Лудогорец за свикване на работна среща между клубовете, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига.

Преди седмица от "жълто-черния" клуб призоваха за промени в датите за мачовете от четвъртфиналите за Купата на България, с цел провеждане на двубоите пред повече публика и на по-добри терени.

Диалогът между клубовете и управляващите футбола трябва да се подобри, за да имаме по-добър и качествен продукт за публиката, категорични са още от "жълто-черния" тим.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
