© виж галерията Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов продължава да е плътно до отбора по време на подготвителния лагер в Турция. Бизнесменът проследи внимателно и днешната сутрешна тренировка на "канарите".



От клуба публикуваха няколко снимки от заниманието.



Възпитаниците на треньора Димитър Димитров - Херо се готвят за втората си контрола на турска земя. Тя ще е утре (24 януари) срещу украинския ФК Оболон.



В първата си проверка от лагера в Анталия жълто-черните победиха косовския Дреница с 1:0.