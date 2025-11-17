Херо избра да готви Ботев в Турция, в клуба са оптимисти, че ще решат скоро казуса с ФИФА

© Отборът на Ботев (Пд) ще проведе подготвителен зимен лагер в Турция. Жълто-черните ще се готвят по време на паузата при отлични условия въпреки финансовите трудности, които изпитва клубът.



Новият треньор Димитър Димитров ще има възможността да подготви добре тима за втория полусезон. В момента ръководството на "канарите" договаря контролите, които ще изиграе тимът в южната ни съседка, твърди "Тема спорт“. Както е известно, Херо официално започва от днес работа в клуба, като съвсем скоро ще стане ясно кога ще е официалното му представяне на бул. "Източен" 10.



В ръководството на ПФК Ботев са оптимисти, че ще решат в срок казусите със забраната от ФИФА. Припомняме, че в момента "жълто-черните" имат забрана да картотекират нови футблолисти за 3 трансферни прозореца заради неизплатени суми към мениджърски агенции и футболни клубове.