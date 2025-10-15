ПФК Ботев: Мачът със Славия ще е по-специален за един от любимците на публиката

© Двубоят между Ботев (Пд) и Славия ще бъде специален за един от любимците на “жълто-черната" публика. Сърцатият футболист Николай Минков ще запише мач №150 с екипа на "канарчетата", припомниха от клуба.



Мачът от 12-ия кръг на Първа лига е в събота от 15,00 часа. Двата отбора са затънали на 13-о и 14-о място във временното класиране с еднакъв актив от 10 точки, като головата разлика на "белите" е с 2 попадения по-добра.



"Елате на стадион “Христо Ботев" и нека превърнем в празник съботния сблъсък с “белите" от София", призоваха по този повод от ПФК Ботев.