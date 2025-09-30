ИЗПРАТИ НОВИНА
44 години от деня, в който Тракия победи Барса пред 50 000 зрители в Пловдив
На днешния ден (30 септември) 1981 година отборът на Ботев (Пловдив), тогава носещ името Тракия, постига една от най-значимите си победи в клубната история.

Двубоят е среща-реванш от 1/16-финалите в турнира на КНК, а на стадион "Девети септември" се стичат над 50 000 зрители, като около два часа преди началния съдийски сигнал всички места на съоръжението са заети. Насреща пък е не друг, а могъщият тим на Барселона.

Каталунците са предвождани от прочутия западногермански специалист Удо Латек, а в редиците на тима са куп звезди от най-висок ранг. Сред тях са асът в халфовата линия на бундестима Бернд Шустер, датският носител на "Златната топка" Алан Симонсен, нападателят Кини, бранителят Хосе Рамон Алесанко, вратарят Педро Артола и други...

Срещу тях се изправя изключително младият състав на Тракия, предвождан от легендарния Динко Дерменджиев - Чико. Румен Юруков, Димитър Младенов и Марин Бакалов нямат навършени 20 години, а Костадин Костадинов и спечелилият приза "Златната обувка" - Георги Славков са на 21.

Въпреки това Жълто-черните изнасят шеметна продукция, в която са на прага на сензацията. Георги Славков взривява трибуните с майсторско изпълнение на пряк свободен удар - 1:0 в 35-ата минута!

След това попадение на Костадинов е отмемено при съмнителни обстоятелства, а домакините имат и повече от солидни претенции за дузпа, но свирката на белгийския рефер Жозе Шотрес остава безмълвна, пише популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди".

Тракия побеждава с 1:0 и отпада с общ резултат 2:4. Така или иначе победата и особено представянето на младата формация остава едно най-паметните събития в цялата клубна история.

Съставът на Тракия:

1. Кирил Пейчев, 2. Пики Юруков, 3. Димитър Младенов, 4. Благоя Блангев, 5. Славчо Хорозов, 6. Коста Танев, 7. Костадин Костадинов, 8. Георги Славков, 9. Красимир Манолов (78-Трифон Пачев), 10. Петър Зехтински (71-Митко Аргиров), 11. Марин Бакалов.

Старши треньорДинко Дерменджиев.
