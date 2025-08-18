© Юношата на Ботев Пловдив – Никола Илиев, получи повиквателна за младежкия национален отбор на България.



Това е поредна повиквателна за атакуващия футболист, който е капитан на "лъвовете“.



По време на лагера българите ще изиграят две европейски квалификации – срещу Гибралтар на 5 септември и Азербайджан на 9 септември.