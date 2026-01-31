© виж галерията Ботев (Пловдив) разгроми втородивизионния Севлиево с 4:0 в последната контрола от своята зимна подготовка. Спарингът се игра на централния терен на базата в "Коматево".



Всичките попадения в мача паднаха през последните 30-ина минути. Педро Игор (59), Франклин Маскоте (63), Константинос Балоянис (85, 89) се разписаха за "канарите".



В 59-ата минута Ботев откри резултата, след като Никола Илиев продължи с пета топката към Педро Игор, който не сбърка сам срещу вратаря за 1:0.



Няколко минути по-късно домакините удвоиха преднината си. Това стана след центриране отдясно на първа греда, където Франклин Маскоте засече с десния крак за 2:0.



В последните 5 минути Константинос Балоянис се разписа два пъти.



При първото му попадение Ерик Маркус направи пробив отляво, елиминира защитник и последва точен пас по земя, от който гръцкият защитник се възползва.



Вторият му гол бе най-красивият в мача. Балоянис получи топката, имаше време да си я нагласи добре и отправи силен шут с левия крак от над 25 метра, при което топката влетя в горния ляв ъгъл на вратаря на Севлиево.



Ботев започна мача в състав:



29. Даниел Наумов, 2. Габиел Нога, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 9. Алекса Мараш, 11. Педро Игор, 14. Карлос Алгара, 17. Николай Минков, 41. Закария Тандано, 42. Ивайло Видев.