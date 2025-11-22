|
|Ботев поведе на ЦСКА, но Кошмара вгорчи дебюта на Херо
|Отборът на Ботев (Пд) изигра добър мач, но въплреки това прекъсна отличната си серия от 3 поредни победи във всички турнири. Жълто-черните загубиха от ЦСКА с 1:2 като гости в двубой от 16-ия кръг на Първа лига, който се игра на националния стадион "Васил Левски“.
Мачът бе официален дебют начело на Ботев на Димитър Димитров, който се завърна към треньорската професия след пауза от 902 дни.
Армстронг Око-Флекс (6) бе точен за гостите. Леандро Годой (72, 90+3) се разписа за домакините, които пропуснаха дузпа чрез Питас (71).
Така "канарите" останаха с актив от 17 точки на 12-о място във временното класиране. ЦСКА е с 25 точки на пета позиция.
Двубоят започна страхотно за гостите, които откриха резултата още при първата си по-опасна атака. В 6-ата минута Тодор Неделев и Николай Минков направиха нещо като двойно подаване, при което Минков бе изведен отдясно в наказателното поле. Последва центриране във вратарското поле, където Армстронг Око-Флекс засече с крак от 1 метър за 0:1.
Само 7 минути по-късно ботевистите пропуснаха златна възможност да нанесат втори удар. Константинос Балоянис проби отляво и подаде към Тодор Неделев. Капитанът бе оставен непокрит 10-ина метра пред вратата и засече с левия крак, но покрай гредата в аут.
В 29-ата минута ЦСКА също пропусна изгодна ситуация. Бившето "канарче" Джеймс Етоо направи пробив и влезе в наказателното поле, след което върна по земя към непокрития Йоанис Питас. Кипърецът шутира с десния крак, но над напречната греда.
В 53-ата минута Тодор Неделев напредна до централната линия на терена и оттам даде страхотен извеждащ пас към Франклин Маскоте. Бразилецът нахлу в пеналта и отправи диагонален шут с десния крак, но в аут.
В 70-ата минута съдията Геро Писков отсъди дузпа за ЦСКА за игра с ръка на Енок Куатенг. Жълто-черните булно протестираха, претендирайки за нарушение в атака на Годой, но решението на рефера не бе променено. Йоанис Питас изпълни силно, но в напречната греда.
Точно една минута след това "армейците" изравниха резултата. Джейм Етоо центрира в наказателното поле, където Енок Куатенг не успя да изчисти топката и тя попадна в Леандро Годой. Кошмара овладя и хладнокръвно я прати в мрежата за 1:1.
В третата минута на добавеното време Леандро Годой засече с глава центриране от десния фланг на Мохамед Брахими и се превърна в гелой за домакините, вкарвайки за окончателното 2:1.
ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Анжело Мартино, Бруно Жордао, Джеймс Етоо, Улаус Скаршем, Илиан Илиев, Йоанис Питас, Леандро Годой.
Ботев: Даниел Наумов, Габриел Нога, Симеон Петров, Енок Куатенг, Константинос Балоянис (60- Джон Емануел), Андрей Йорданов, Николай Минков, Емануел Оджо, Тодор Неделев, Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте (67- Самуел Калу).
