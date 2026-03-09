Сподели Сподели
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов коментира по доста любопитен начин дузпата, с която Левски победи Локомотив Пловдив с 1:0 на "Герена".

Както вече информирахме, наказателният удар бе отсъден след изключително спорно нарушение на Мартин Русков срещу бившия футболист на Ботев Армстронг Око-Флекс.

Илиян Филипов реши да напише коментар в една от големите "жълто-черни" фенски групи във Фейсбук и смело застана на страната на градския съперник Локомотив.

Ето какво написа бизнесменът:

Най-смешната дузпа! Око си легна на калъфката все едно е на шезлонг, а съдията явно оцени качеството на полягването и веднага посочи бялата точка.

Футбол или театър - сами решете.