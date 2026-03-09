Илиян Филипов коментира по доста любопитен начин дузпата, с която Левски победи Локомотив Пловдив с 1:0 на "Герена".
Както вече информирахме, наказателният удар бе отсъден след изключително спорно нарушение на Мартин Русков срещу бившия футболист на Ботев Армстронг Око-Флекс.
Илиян Филипов реши да напише коментар в една от големите "жълто-черни" фенски групи във Фейсбук и смело застана на страната на градския съперник Локомотив.
Ето какво написа бизнесменът:
Най-смешната дузпа! Око си легна на калъфката все едно е на шезлонг, а съдията явно оцени качеството на полягването и веднага посочи бялата точка.
Футбол или театър - сами решете.
