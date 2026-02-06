Ботев изпълни желанието на феновете! Конте ще е ново попълнение №9

© Ръководството на Ботев (Пловдив) изпълни желанието на феновете, както и това на треньора Димитър Димитров - Херо. Става въпрос за бившия централен защитник Антоан Конте. Съвсем скоро той ще се завърне в клуба и ще бъде обявен за девето ново попълнение.



От "жълто-черния" клуб загатнаха за предстоящия трансфер с любопитна публикация в официалната си страница във Фейсбук.



Ето какво написаха от ПФК Ботев:



Номерата на зимните попълнения в Ботев Пловдив.



До момента "жълто-черните“ се подсилиха с осем футболисти за битките през пролетта.



Деветото попълнение? Ние ви попитахме, вие решихте.



Plovdiv24.bg уточнява за своите читатели, че Антоан Конте вече е свободен агент, след като прекрати договора с турския втородивизионен клуб Игдир.