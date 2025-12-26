ИЗПРАТИ НОВИНА
Бразилци ще са повечето зимни нови попълнения в Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:23Коментари (0)330
© Plovdiv24.bg
Спортно-техническият щаб на Ботев (Пловдив) вече е набелязал няколко чуждестранни играчи. Те основно са от Бразилия.

И този път за тяхното евентуално идване ще съдейства мениджър Иво Димов, твърди "Темо спорт". След Нова година треньорът Димитър Димитров, финансовият благодетел Илиян Филипов и спортният директор Иван Цветанов ще имат среща, на която ще обсъдят ситуацията след вдигането на забраните от ФИФА и зимната селекция.

По подготовката всичко вече е уточнено. Ботев ще се събере за първа тренировка за 2026 година на 5 януари (понеделник). Ден по-рано "канарчетата" ще минат медицински изследвания.

По време на зимната си подготовка възпитаниците на Димитър Димитров-Херо ще изиграят общо пет контроли. Четири от тях ще бъдат в Турция, а една проверка ще се състои в Пловдив.

Жълто-черните ще проведат подготвителен лагер в Лара (Турция) от 17 до 31 януари.
