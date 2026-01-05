ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов изгледа първата тренировка на Ботев, имаше само един отсъстващ
Автор: Стойчо Генов 16:34Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Отборът на Ботев Пловдив стартира зимната си подготовка, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Малко след 16,00 часа "жълто-черните" излязоха на централния терен на базата си в "Коматево" за първа тренировка през 2026 година.

Заниманието бе открито за фенове, като около 40-ина привърженици уважиха представителния отбор.

Старши треньорът Димитър Димитров - Херо не направи изявление, тъй като той ще даде специална пресконференция за медиите в дните преди заминаването за лагера в Турция, което е планирано за 17 януари.

Първата тренировка изгледа и финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов. На терена излязоха общо 27 футболисти, като единственият отсъстващ бе Андрей Йорданов. На този етап в отбора няма нови попълнения.

Гледайте в прикаченото видео репортаж от първата тренировка!

