© виж галерията Ботев (Пловдив) успя да реализира изходящ трансфер малко преди окончателното затваряне на прозореца. Жълто-черните дадоха под наем нападателя Алекса Мараш на гръцкия Пансерайкос, научи Plovdiv24.bg.



Черногорецът бе представен официално с червено-бялата фланелка на новия си клаб. Преотстъпването му е до края на настоящия сезон.



Алекса е роден на 09.10.2001 г. в Подгорица, Черна гора, висок е 1.92 м. През този сезон той има 3 мача с една асистенция за "канарите". Миналата кампания атакуващият футболист записа 39 двубоя с 8 гола във всички турнири.