Ботев преотстъпи нападател малко преди затварянето на трансферния прозорец
Автор: Стойчо Генов 18:43Коментари (0)332
©
виж галерията
Ботев (Пловдив) успя да реализира изходящ трансфер малко преди окончателното затваряне на прозореца. Жълто-черните дадоха под наем нападателя Алекса Мараш на гръцкия Пансерайкос, научи Plovdiv24.bg.

Черногорецът бе представен официално с червено-бялата фланелка на новия си клаб. Преотстъпването му е до края на настоящия сезон.

Алекса е роден на 09.10.2001 г. в Подгорица, Черна гора, висок е 1.92 м. През този сезон той има 3 мача с една асистенция за "канарите". Миналата кампания атакуващият футболист записа 39 двубоя с 8 гола във всички турнири.
