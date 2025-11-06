|
|Организация и активности за мача на Ботев срещу последния в класирането
Ботев приема Добруджа в среща от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят срещу последния в класирането е в петък от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.
На разположение на феновете е новото кафе Corner Bar, което се намира до фен магазина откъм ул. "Богомил“.
В петъчния ден ще отвори и фен-зоната, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.
Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:
в 8:00ч. ще отвори кафе "Corner Bar“
в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“, където до 13 часа ще се продават билети
в 13:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“
в 15:30ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн тук и на място на цена от 10лв.)
в 15:30ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин
в 15:30ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ
в 16:00ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени
Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн тук.
Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.
Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.
