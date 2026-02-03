ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев с нова декларация относно казуса с Око-Флекс
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27Коментари (0)546
©
ПФК Ботев излезе с поредна позиция чрез официалния си сайт относно казуса с преминалия в Левски нападател Армстронг Око-Флекс.

Plovdiv24.bg публикува текста на "жълто-черните" без редакторска намеса:

ПФК Ботев Пловдив информира обществеността, че по казуса с футболиста Армстронг Око-Флекс има висящо производство пред ФИФА, като клубът е предприел всички необходими правни действия за защита на своите интереси.

Футболистът е с действащ договор с ПФК Ботев Пловдив, който не е прекратяван по установения ред. Всяко негово използване в официални срещи от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност на съответния клуб.

ПФК Ботев Пловдив ще отстоява правата си по институционален ред и няма да влиза в спекулации или емоционални внушения.

Очакваме компетентните органи да се произнесат съгласно правилата на ФИФА и принципите на честната игра.
Статистика: