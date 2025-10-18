ИЗПРАТИ НОВИНА
Петър Стоянов: От дете съм се радвал на Зехтински, той е емблема на Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:11Коментари (0)328
На специална церемония в Първо студио на Българското национално радио - Радио Пловдив бе представена автобиографичната книга на легендата на Ботев (Пловдив) Петър Зехтински, озаглавена "Да играеш за другите". Творбата е написана в съавторство със спортния журналист Диян Никифоров и бе представена от президента на Република България (1997 - 2002) Петър Стоянов

На събитието присъстваха заместник-министърът на младежта и спорта - Димитър Георгиев, кметът на Пловдив - Костадин Димитров, председателят на общинския съвет на Пловдив - Атанас Узунов, заместник-кметът на Пловдив - Николай Бухалов, носителят на "Златната топка" - Христо Стоичков, бившият президент на Българския футболен съюз - Валентин Михов, множество бивши футболисти, спортисти и личности от обществения живот. 

Преди церемонията заместник-министърът на младежта и спорта награди Зехтински със специален плакет, а президентът Стоянов призна, че с легендарния футболист са израснали заедно и отличи най-яркия си спомен с него. 

"За мен събитието е значимо, защото с Петьо Зехтински сме израснали заедно. Радвал съм се от дете на неговите успехи. Понеже съм стар ботевист, Петьо винаги е бил емблема на отбора. Освен всички професионални качества, той и до сега запази една скромност, което му прави чест. Най-яркият ми спомен с него бе мачът с Байерн (Мюнхен), когато капитанът на германския отбор Аугенталер свали капитанската си лента и я даде на Зехтински - толкова добър беше Петьо Зехтински", каза президентът Стоянов. 

Предговорът към книгата е написан от носителя на "Златната топка" Христо Стоичков, който никога не е криел, че една от мечтите му е била да играе заедно със Зехтински. 

"Трябва да се уважи Петьо Зехтински. Аз съм израснал с него, останахме си приятели. Това е един хубав повод, защото той го заслужава. За всички, за които говори вътре в книгата, е с голяма обич. За жалост не успях да играя с него в един отбор. Това беше детската ми мечта. Аз съм маричанин, но държах и за Ботев. Пловдивските отбори винаги са давали национални състезатели. Влюбих с в играта на Петър Зехтински заради интелигентността, с която играеше и се отличаваше. Той беше мозъкът на отбора. Желая му само здраве. Каквото и друго да се каже за него, ще е малко. Футболът е до време, приятелството остава до гроб", заяви Христо Стоичков

Водещи на церемонията бяха актьорът от Пловдивския театър Петър Тосков и певицата Андреана Бакалова - дъщеря на бившия съотборник на Петър Зехтински и също голяма легенда на Ботев (Пд) Марин Бакалов.

Петър Зехтински, който на 15 септември отпразнува своя 70-годишен юбилей, е сред най-големите легенди на пловдивския футбол. Той има 351 мача с 39 гола в българския футболен елит с екипа на Ботев Пловдив. Играл е още за Арда Кърджали и кипърския Омония.
