Илиян Филипов излезе с интересно предложение към Българския футболен съюз. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, където коментира грешките на реферите и тяхната безнаказаност.
Конкретният повод за реакцията на клубния бос бе поредната глоба, която Дисциплинарната комисия наложи на Ботев за обидни и нецензурни скандирания на феновете.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Илиян Филипов:
Днес отново Дисциплинарната комисия към БФС излезе с най-голямата глоба от кръга за Ботев Пловдив.
Разбираме, че очевидно има нужда от средства, за да съществува първенството. Но ако това е начинът - по-добре въведете такса участие в Efbet Лига, вместо всяка седмица да се измислят нови и нови безумни глоби.
Глоби за какво?
За това, че феновете изразяват свободното си мнение за състоянието на българския футбол.
Но нека попитаме нещо съвсем логично.
Защо не се глобяват съдиите, когато правят явни и очевидни грешки - такива, които дори Съдийската комисия признава след края на кръга?
Какво е наказанието, когато от техни решения се подаряват точки в едната или другата посока?
Отговорът е прост - абсолютно никакво.
Те просто не носят финансова отговорност.
А това е редно.
Когато работиш и получаваш пари за дадена работа, ако не си я свършил качествено, най-нормалното нещо е да не получиш възнаграждение.
Докато съдиите не започнат да носят и финансова отговорност за своите грешки, този фарс ще продължава.
Дисциплинарната комисия глобява клубовете постоянно.
Но кога Съдийската комисия ще започне да санкционира собствените си съдии?
Ако не се вземат мерки в тази посока, ще виждаме все повече смешни и абсурдни решения по българските терени.
Тази безотговорност все повече отблъсква хората от българския футбол.
А когато няма фенове - няма да има и клубове.
И тогава нашите рефери няма да свирят мачове…
ще свирят Ганкиното.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Арменският Поп
преди 4 ч. и 22 мин.
Поздравления. Този път напълно уместен и аргументиран коментар. Но дали някой ще го чуе или пак глас в пустиня! Народе !!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.