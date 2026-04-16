Ръководството на Ботев (Пловдив) опроверга информациите, разпространени от вестниците "Мач Телеграф" и "Тема Спорт", касаещи бъдещата селекция на отбора за новия сездон. Става въпрос за спекулациите, че бившият капитан Ивелин Попов ще става спортен директор, както и това, че от "жълто-черния" клуб проявяват сериозен интерес към двама футболисти на Берое - вратаря Артур Мота и фланговия нападател Хуанка Пинеда.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

ПФК Ботев Пловдив призовава всички медии да прекратят разпространението на спекулации и фалшиви новини, свързани с клуба.

Категорично заявяваме, че ПФК Ботев Пловдив не е имал интерес към споменатите футболисти на Берое, както и че не са водени разговори с Ивелин Попов за заемане на длъжността спортен директор.

Апелираме към отговорност и проверка на информацията преди нейното публикуване.