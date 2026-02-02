ИЗПРАТИ НОВИНА
Прецедент! БФС с извънредно решение за Око-Флекс
Автор: Стойчо Генов 15:07Коментари (0)313
©
Спортно-техническата комисия към БФС излезе днес с интересно решение по казуса с Армстронг Око-Флекс.

Както е известно, финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов вече няколко пъти обяви, че към този момент счита ирландеца за футболист на Ботев и дори уточни, че продължава да му плаща заплата и осигуровки.

Ето какво гласи решението на СТК:

По заявление от ПФК "Левски“ за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, СТК констатира че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК "Ботев“ Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК "Левски“ София.

При нежелание от ПФК "Ботев“ Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин.

Plovdiv24.bg уточнява за своите читатели, че до момента никога не се е случвало БФС да премахва в електронната си система по "служебен начин" акаунта на даден футболист от един клуб, за да го картотекира в друг.
