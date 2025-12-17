ИЗПРАТИ НОВИНА
Съученик на Гунди и голям джентълмен на терена! Един от най-великите в Ботев празнува днес
Автор: Стойчо Генов 09:06
©
На 17 декември рожден ден празнува една от най-видните фигури в историята на Ботев (Пловдив). Легендарният Иван Глухчев навършва 83 години. Той е шампион от 1967 година, помощник, а по-късно и старши-треньор на големия "жълто-черен" тим от 80-те, известен като "Златното поколение".

Иван Глухчев е съученик на Георги Аспарухов - Гунди в Четвърта софийска гимназия. След казармата започва работа в текстилния комбинат на гара Искър, играейки за заводския тим, но скоро се озовава в Чепинец (Велинград).

През 1965 година заедно с Иван Кючуков е привлечен в Ботев от наставника Георги Генов - Джогата. Впоследствие изиграва 251 мача за жълто-черните, в които отбелязва 7 гола. Освен титлата, той печели и Балканската клубна купа през 1972 година.

Оценяван, както от съотборниците си, така и от противниковите футболисти, като един от най-големите джентълмени на футболния терен. Елегантното отнемане на топката от атакуващ футболист на съперника и прецизният му пас към "жълто-черното“ нападение го превръщат в незаменима част от шампионската генерация на "Ботев“ през 60-те години на ХХ век.

След приключване на футболната си кариера Иван Глухчев става помощник треньор на Динко Дерменджиев, където за периода 1978-1984 година печели с "канарчетата" Купата на Съветската армия и бронзовите медали в шампионатите през 1981 и 1983 година. През 1984 година той е назначен за старши треньор на отбора. В продължение на 5 сезона печели с жълто-черните сребърни медали през 1986 година и бронзови през 1985, 1987 и 1988 година.

Екипът на Plovdiv24.bg честити рождения ден на Иван Глухчев и му пожелава здраве, късмет и още радостни моменти с любимия му отбор!
