Отборът на Ботев Пловдив беше част от честванията на 178-годишнина от рождението на Христо Ботев в Цар Симеоновата градина в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Всички футболисти, треньорският щаб и спортният директор поднесоха венци и цветя пред паметника на великия поет и революционер.



Емоционално слово изнесе Недялко Славов, а водещ на церемонията беше Тодор Дърлянов.



