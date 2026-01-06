ИЗПРАТИ НОВИНА
"Канарите" поднесоха венци и цветя пред паметника на Христо Ботев в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:57Коментари (2)337
Отборът на Ботев Пловдив беше част от честванията на 178-годишнина от рождението на Христо Ботев в Цар Симеоновата градина в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Всички футболисти, треньорският щаб и спортният директор поднесоха венци и цветя пред паметника на великия поет и революционер.

Емоционално слово изнесе Недялко Славов, а водещ на церемонията беше Тодор Дърлянов.

Тия половината не са чували за Христо Ботев, ама ги наредили там за снимка. Позьорка работа, или по-точно срамна! Ама какво да очакваш от хора, дето се въргалят по терена и се правят на умряли, само и само да вземат една служебна победка. Това са те, кънарити, хора без чест!
Наште момчета са се наредили на опашката, ама не знаят за какво.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
