Феновете на Левски по-активни от тези на Ботев, треньорът с призив към "бултрасите" за подкрепа

Слаб зрителски интерес предизвиква засега утрешното дерби между Ботев и Левски. Мачът е от 17,30 часа на стадион "Христо Ботев".



До този момент (б.р. 15,30 часа на 29 септември) са продадени 1350 билета, като от тях 697 са за гостуващия сектор, а 653 билета са закупени от привърженици на Ботев.



В тази статистика естествено не влизат предварително закупените абонаментни карти.



В същото време директорът на ДЮШ на Ботев (Пд) Иван Цветанов, който ще води "канарите" срещу Левски, отправи призив за подкрепа.



Специалистът използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да заяви следното:



Фенове на най-стария футболен клуб, нуждаем се от вашата помощ – както аз, така и футболистите.Загърбете всички различия между отделните фракции и бъдете отново 12-ият играч на нашия любим отбор.