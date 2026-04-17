Халфът на Ботев Пловдив Едсон Силва ще пропусне първия мач на своя тим в плейофите от втората четворка на шампионата. Това стана факт след днешното решение на Дисциплинарната комисия към БФС.

Националът на Гвинея Бисау, който преди време призна, че е имал демони, получи жълт картон при победата над Добруджа с 3:0, който се оказа негов 5-и от началото на сезона.

Едсон е със спрени права за една среща, като освен това ще трябва да плати и глоба от 127,82 евро.

Съперникът на Ботев в първия кръг от плейофите ще стане ясен по-късно днес след изтеглянето на жребия.