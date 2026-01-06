Херо: Ако не мелим брашно със собственика, тръгва си работникът, а не работодателят

© Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров - Херо даде интервю, в което говори по различни теми, свързани с футбола.



Г-н Димитров, това оправяне на багажа за следващата подготовка ли ви дава енергия?



– Тези неща ме правят пълноценен. Преди време, когато се борих с онази болест, професорът ми каза – и стига вече с треньорството, трябва ти спокойствие. И аз му казвам – ако искаш да ме убиеш, забрани ми! Тези неща ме зареждат, въпреки че съм наясно, че съм към края на футболния път, че трябва да дам път на младите. Но това, което ти е на сърце, работата и хобито са ми свързани, футболът ме прави щастлив.



След това прекъсване oт близо 2 години и половина без отбор как заварихте българския футбол, ако приемем, че чисто документално го бяхте изоставили?



– Не съм се усещал като страничен човек. Денонощно футбол ми е в главата, гледане, разговори, коментари с приятели, футболисти, колеги. Няма как.



А как заварихте Ботев Пловдив?



– Знаете, че Ботев бе на крачка от изпадане в аматьорските групи. Трябва да се отдаде внимание на собственика, на треньорите, които започнаха в тежката обстановка, в недостиг на време трябваше да се прави селекция. В такава ситуация се правят грешки, или, нека да го кажа, неточности. И лека-полека да вкараме Ботев в добър коловоз. Защото, гледайки традициите, стадиона, който се направи, е редно клубът и отборът да тръгнат нагоре. Като грешката не е гадна и обидна дума. Като си в стресова ситуация, е нормално да се правят селекционни и всякакви грешки.



Аз през годините също съм допускал грешки. Има богати клубове, със скаутски системи, плащат милиони за футболисти, които после се чудят как да освободят. Сега при нас ситуацията е динамична – играчи, които няма да ни свършат работа, искат да си изкарат договора, а ние пък търсим нови. Собственикът каза, че този сезон трябва да останем в лигата, и сега зимната селекция е трудна.



Вие с Илиян Филипов сте типичните два остри камъка, това обмислихте ли го добре?



– То е ясно, че ако не мелим брашно, какво ще стане. Тръгва си работникът, а не работодателят.



Не ви ли притесняваше преминаване във вражеския лагер в такъв футболен град с ярко изразени полюси?



– Питах собственика не се ли притеснява, че съм свързан с Локо Пловдив. Но той ми гарантира, че няма такива настроения. Четох, че е проведена анкета сред феновете на Ботев Пловдив със 7-8 имена и аз съм с най-много гласове. Важно е първото отношение, ако не те приемат, няма смисъл да започваш. Минали са над 20 години, откакто бях треньор на Локо, това е едно младо поколение.



В края на краищата съм работил коректно, винаги съм благодарил за отношението, най-вече на феновете. Дори да бъда обиждан или провокиран, няма да отговоря. Само респект и уважение. Дерменджиев, Иван Глухчев, Аян Садъков, Костадин Видолов, Мартин Камбуров… са били от двете страни на барикадата.



И смятам, че аз не трябва да се притеснявам. Сега ще гоня и защитавам интересите на Ботев. Преди много години казах, че единственият български клуб, в който няма да работя, е ЦСКА. И въпреки това Илия Павлов доста настояваше да водя ЦСКА, а аз отказах категорично.



Как взехте решението изобщо да си нарушите спокойствието и да прекъснете близостта със семейството?



– Имах лични проблеми с грижи за майка ми. Имах покани през времето, няколко пъти от Ботев Пловдив, а и от други места. И ето, сега дойде моментът да изляза от зоната си на комфорт. И сега вече съм в моята си орбита. Сега вече като съм под напрежение, и ми е комфортно. Така ми харесва. Имало е моменти, в които съжалявам, че не мога да се върна в играта, вече обясних защо.



Няколко пъти отстрани съм се радвал, че не съм в тази помия. Но ето, че се наложи да се върна, казано в кръга на шегата. Много ме критикуват, че като скачам на съдиите, не си ли спомням как са помагали на водени от мен силни отбори. Винаги искам да им отговоря, че мога да гледам всеки съдия в очите.



Да, помагали са ми, но аз не съм го искал това нещо. И като свърши мачът, им казвам, че не съм щастлив от това. Винаги съм се поставял на мястото на ощетения. Искало ми се е да има толерантност и коректност.



Не знам дали знаете за последното ми наказание. Бил съм казал, че съдиите ни са по-корумпирани от политиците. А аз това няма как да го кажа, защото не го мисля, тъй като политиците ни са Шампионска лига.



Върнахте се във футбола при нов БФС, там каква промяна заварихте чисто като структура и като администрация на процеса?



– Вижда се, че Георги Иванов се опитва да прави промени, особено това за чужденците. Но пък богатите отбори могат да си позволят да си платят. И пак става неравнопоставеност с бедните. А ако питат мен, от тези 4 човека българи аз бих наредил условие двама от тях да са под 21-годишни. За да може младите да имат стимул, говорим за това и следващото поколение, не за единични момчета.



Във всяко ваше интервю накрая става дума за Бургас. От лятото насам явно си е същото по отношение на стадиони, бази, финансиране. В кръга на шегата – новото е Стойко Сакалиев, който се върна там и води индивидуални тренировки.



– Да, така е, Стойко е чудесно момче. Дано му тръгне. Бях му треньор доста години и знам на какво е способен. Относно базите, лошо ми става, като мина покрай стадиона на Черноморец, "Лазур“ не се поддържа. Да, намери се човек като доктор Спасимир Иванов, който държи Черноморец, както и ентусиастите в Нефтохимик. Относно индивидуалните треньори, клубовете нямат финанси да назначат такива хора, които ще са от полза. Това са нормални неща, но не за България.



Възможен ли е край на лудогорската хегемония?



- Ще бъда безкрайно искрен – не че това не ме касае, но не ми е във фокуса, мисълта ми е само в нашия двор.



Ботев Пловдив чисто като напрежение готов ли е да се сбие с Локо Пловдив за купата?



– С оглед малките възможности за селекция трябва да имаме отбор, който да спечели този турнирен мач. Ясно е, че с наближаване на двубоя ще има напрежение, не ми се иска фокусът да е извън терена заради случая с прекратения мач, но дано да е в по-малка степен, а на преден план да е играта. Селекцията през зимата е трудна, има много разминавания от търсене и предлагане.



Собственикът на клуба се оплаква от невисока посещаемост на новия стадион, какво си коментирате в тази връзка?



- Когато направим добър отбор и силни игри, ще ги върнем тези хора. Когато видя "Колежа“ да се пълни, вече мога да се откажа от футбола. Още имаме някакви забрани да правим трансфери, тези пари можехме в школа и селекция да се влагат.



Интервюто е на "Тема спорт"