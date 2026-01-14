ИЗПРАТИ НОВИНА
Легендите не умират! Три години без Димитър Вичев
Днес се навършват три години от кончината на легендарния вратар на Ботев (Пловдив) и българския национален тим - Димитър Вичев.

Роден през 1951 година в Чирпан, той се превръща в един от най-добрите на своя пост у нас през 70-те и 80-те години на миналия век.

Започва кариерата си в тима на родния си град, а между 1972 и 1974 година защитава цветовете на Берое. През 1974 година облича екипа на Ботев (тогава Тракия) и остава там 15 години, сдобивайки се с легендарен статут.

Записва 290 срещи за жълто-черните в "А" група и става втория вратар в елитния ни ешелон след Георги Велинов със 100 мача без допуснат гол.

С Ботев печели Купата на Съветската армия през 1981 година, става вицешампион през 1986-а, а пет пъти се окичва с бронзов медал.

На вратата е в куп паметни победи на "канарчетата" над столичните грандове, както и в знаменитите успехи над Барселона и Байерн в европейските клубни турнири, отбелязва популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди". Димитър Вичев си отива от този свят на 14 януари 2023 година.
