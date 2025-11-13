Ново изкуствено слънце на стадион "Христо Ботев"

© Нова система за изкуствено слънце поддържа в отлично състояние тревата на стадион "Христо Ботев", видя Plovdiv24.bg. Високотехнологичната придобивка е с много повече тела от предишната система, която бе вкарана в експлоатация точно преди една година.



От ПФК Ботев показаха кадър как се третира в момента тревното покритие на стадиона.



Припомняме, че "Колежа" е първото футболно съоръжение в България, което се сдоби със система за изкуствено слънце.