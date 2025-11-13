ИЗПРАТИ НОВИНА
Ново изкуствено слънце на стадион "Христо Ботев"
Автор: Стойчо Генов 11:08
©
Нова система за изкуствено слънце поддържа в отлично състояние тревата на стадион "Христо Ботев", видя Plovdiv24.bg. Високотехнологичната придобивка е с много повече тела от предишната система, която бе вкарана в експлоатация точно преди една година.

От ПФК Ботев показаха кадър как се третира в момента тревното покритие на стадиона.

Припомняме, че "Колежа" е първото футболно съоръжение в България, което се сдоби със система за изкуствено слънце.
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 2 ч. и 10 мин.
0
 
 
Столюпиновци от Лайнаутджами не са и чували за такива неща. Дай им да стоят на кашона и да хвърлят бутилки. После, невинните те, милите как да не ги ожалиш, начело с Крушата хахо.
-2
 
 
Изкуствено слънце, изкуствен отбор, изкуствени фенове. Какво повече, може да се добави за жълтия цирк? А,и една ПЕТА, за вечността хахахахаххайа
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
