Ботев вече продава билетите за мача с Левски, цените са от 20 до 140 лв.

© Plovdiv24.bg Ботев (Пловдив) стартира продажбата на билети за дербито с Левски (София). Отложеният мач от 6-ия кръг е насрочен за 30 септември (вторник) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.



Пропуските вече са налични и ще се продават онлайн тук, както и в клубния магазин на "Колежа“.



Ето и цените на пропуските:



Трибуна Юг – 20 лв.



Трибуна Север – 20 лв.



Трибуна Изток – 25 лв.



Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 30 лв.



Сектор А, Блок 3, 5 – 40 лв.



Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 45 лв.



Сектор А, P2 – 80 лв.



Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 140 лв.



Сектор Гости – 20 лв.



Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).



За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.



Билетите за Трибуна Север, както и за блок 22 от Трибуна Изток, ще бъдат налични единствено на касата на стадион "Христо Ботев“, поради съображения за сигурност.



Очаквайте допълнителна информация относно пропуските за паркингите на "Колежа“, както и за билетите за "сините“ фенове.