Временният треньор на Богтев (Пловдив) Лъчезар Балтанов и неговият помощник Атанас Любенов посетиха днес в болницата тежко контузен млад футболист от школата на "канарчетата". Двамата специалисти вдъхнаха кураж на Мартин Стоянов и му пожелаха бързо възстановяване.

13-годишният талант получи тежка контузия по време на турнир в Трявна. Той е с фрактура на крака и бе подложен на оперативна интервенция, съобщиха от ПФК Ботев.

"Ботев Пловдив е много повече от клуб - Ботев Пловдив е семейство", допълниха още от клуба, публикувайки снимка от посещението на Балтанов и Любенов при Мартин Стоянов.