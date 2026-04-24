Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се изправи на бунт срещу малкото средства, които футболните клубове получават от телевизионни права, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът е категоричен, че не е нормално елитните ни клубове да получават в пъти по-ниски суми, в сравнение с някои наши съседни държави, като даде конкретен пример за средствата от ТВ права в Румъния, Гърция и Полша.

Нещо повече - шефът на Ботев разкри, че вече е изпратил писма до всички клубове в родната Първа лига и вече е бил подкрепен от 11 от тях, а от други 4 чака отговор всеки момент.

"Днес (б.р. вчера) изпратих писмо към всички клубове, относно сериозната кражба от клубовете през ТВ правата. Досега са го подкрепили 11 клуба. Утре (б.р. днес) се надявам и останалите 4 да го подкрепят и го пускаме до БФС и Нова Броукастинг Груп. Само обединени всички можем да се преборим с тази несправедливост", написа Илиян Филипов в личния си профил във Фейсбук.

Преди това

финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) излезе с мощна позиция по темата,

която Plovdiv24.bg публикува сега без редакторска намеса:

Българският футбол няма как да се развива при този модел на телевизионни права.

Днес Efbet лига се продава за около 3.3 млн. евро на сезон.

За сравнение:

Румъния – 25–30 млн. евро

Гърция – 40–50 млн. евро

Полша – 50–60 млн. евро

Това означава, че българските клубове получават в пъти по-малко от съседни и сходни държави.

И после се питаме - как да бъдем конкурентни в Европа?

Как да задържим футболисти?

Как да развиваме школи?

Истината е, че при този модел стойността, която създават клубовете, не се връща обратно при тях. А именно клубовете:

- инвестират

- поддържат стадиони

- развиват деца

- създават самия продукт

Хиляди деца тренират всеки ден в школите. Те не са по улиците - те са на терена. Там изграждат дисциплина, характер и бъдеще.

Но без реално финансиране:

няма условия

няма развитие

няма перспектива

Ние ще се борим за правата на всички футболни клубове в България.

Ще се борим за:

- справедлив модел

- прозрачност

- реална оценка на труда и продукта, който създаваме

Защото не е нормално българският футбол да бъде в пъти по-недофинансиран от съседните държави и да се очаква да бъде конкурентен.

Това не е просто въпрос на пари.

Това е въпрос на бъдеще.

Бъдещето на клубовете.

Бъдещето на българския футбол.

И най-вече - бъдещето на нашите деца.

Време е за промяна.