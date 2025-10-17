ИЗПРАТИ НОВИНА
Три от най-големите легенди на Ботев ще наградят Неделев, Минков и Видев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:21Коментари (0)483
Три от най-големите легенди на Ботев Пловдив ще се завърнат в своя дом – стадион "Христо Ботев“. Великите Петър Зехтински, Костадин Костадинов и Димитър Младенов ще стъпят отново на зеления килим, информираха от клуба.

Непосредствено преди мача със Славия легендарните футболисти ще наградят Тодор Неделев, Николай Минков и Ивайло Видев за постиженията с "жълто-черния“ екип.

Битката срещу "белите“ е в събота от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Билети можете да закупите онлайн тук, както и на касите на стадиона.
Статистика: