Три от най-големите легенди на Ботев ще наградят Неделев, Минков и Видев

Три от най-големите легенди на Ботев Пловдив ще се завърнат в своя дом – стадион "Христо Ботев". Великите Петър Зехтински, Костадин Костадинов и Димитър Младенов ще стъпят отново на зеления килим, информираха от клуба.



Непосредствено преди мача със Славия легендарните футболисти ще наградят Тодор Неделев, Николай Минков и Ивайло Видев за постиженията с "жълто-черния“ екип.



Битката срещу "белите“ е в събота от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Билети можете да закупите онлайн тук, както и на касите на стадиона.