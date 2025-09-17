Изненада! Арда може да изпълни желанието на Попето да завърши кариерата като пич

© Plovdiv24.bg Бившият вече капитан на Ботев (Пд) Ивелин Попов изненадващо може да завърши кариерата си в наш евроучастник този сезон. Ветеранът води преговори с отбора на Арда, като двете страни са близо до договор.



Футболистът е бил в Кърджали и е обяснил на ръководството, че се намира в добра форма и е готов да помогне на тима. Новината е на "Мач Телеграф", но бе потвърдена и от един от шефовете на Арда.



В последните дни се коментираше, че Ивелин Попов може да премине в Локомотив София, но очевидно от Арда са били по-настоятелни.



Съществува даже вероятност тимът от Кърджали да картотекира Попето за мача с ЦСКА.



Преди няколко дни бившият капитан на "канарите" обяви, че му остават 7-8 месеца активен футбол и иска да завърши кариерата си като пич.