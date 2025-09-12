ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивелин Попов: Аз не мога да стоя и да се унижавам! Искам да завърша като пич
Автор: Лъчезар Тодоров 15:26Коментари (2)112
© FB: Botev Plovdiv
Доскорошният капитан на Ботев Пловдив - Ивелин Попов, разкри защо се е стигнало до изненадващата раздяла с "канарчетата". Бившият капитан на националния отбор кара своя последен сезон в професионалния футбол, но към този момент все още не е ясно къде ще играе.

Ето какво сподели Попов пред колегите от "Спортал":

Доколкото ме познавате, аз исках да си завърша кариерата в Ботев (Пловдив). Имахме разговор с Илиян Филипов, Николай Киров, обясних им моята позиция. Казах им - “хора, искам да завърша като пич". Последните месеци започнах да усещам резки промени към отношението към мен. Главно от старши треньора.

Играхме срещу Лудогорец и без да говори с мен, без да ми каже нищо ме остави извън титулярния състав. Преди мача ме пита дали може да разчита на мен за смяна. Казах му да, но и му казах, че това не е окей.

Имахме 2-3 дни почивка, инициирах разговор с благодетеля. След това Киров ми обясни, че е трудно да играем с Тодор Неделев заедно. Питах ги дали аз съм човекът, който ще стои повече не пейката, но отговор не последва, само клатене на глава. Казах им, че тази роля не мога да я приема и не я желая. Тодор беше с нас и го питах дали той би стоял на пейката - той каза не. И аз не съм съгласен.

Имам 7-8 месеца искам да ги завърша като пич. В такъв случай казах, че е по-добре по-възрастният да разтрогне договора и да си тръгне. Изрично казах няколко пъти, че за мен и двамата можем да играем по едно и също време. Треньорът, ако ме искаше да ме има в състава си, можеше да намери вариант. На тези години играя футбол за удоволствие, да стоя и да си вземам само заплата не става. Познавам се. Затова, когато нещо не ми харесва, ставам и си заминавам.

В града имаше доста слухове, че аз и Тодор Неделев сме в конфликт, има интриги. Аз съм две години капитан на този отбор, досега не е имало конфликт. Втори капитан беше Николай Минков. Преди първия мач казах на Минков, ако ме сменят, да дам лентата на Неделев, за да му дадем допълнително мотивация. Минков каза няма проблем.

Аз не мога да стоя и да се унижавам. Не искам по този начин да ставам директор. Не ми е фикс идея. 7 месеца са и искам да ги изиграя като пич. Не се стигна до по-задълбочени разговори, приеха го, станах и си тръгнах. С никого от отбора нямам конфликт. С доста от футболистите говорих лично аз, преговарял съм.

Онзи ден, като си тръгнах, Дани Наумов дойде при мен и ми благодари. Казах му да дойде, има хубава база, градът е хубав и не си затваря вратите за чужбина, затова ми благодари. След червения картон с Арда имаше лек вакуум с мен и Илиян Филипов. След този вакуум дали някой се е намърдал, не знам. До мен не е стигнало.

Всеки може да си говори каквото иска. Другото, което искам да кажа, е, че когато Илиян искаше да вземе акциите, аз му казах, че от първия ден съм с него. Когато договорът ми изтече, му казах, че за пари няма да се пазаря. Каквото прецени, това е. Щом за това време не са разбрали какъв човек съм и моят характер какъв е, това си е за тяхна сметка. За 2 години и 77 мача нямам пропусната тренировка. Решили са да си тръгнат по друг път, без мен. В Ботев момента има много добри играчи.
