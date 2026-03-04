двубой срещу столичния Септември, който бе спечелен с 2:0 на стадион "Христо Ботев".
От "жълто-черния" клуб се обърнаха към ботевистите за подкрепа и в предстоящия двубой срещу ЦСКА 1948, който ще е в неделя на стадиона в Бистрица.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на ПФК Ботев:
Скъпи ботевисти,
След вчерашната победа на нашия любим Ботев Пловдив искаме от сърце да ви благодарим! Вие бяхте великолепни!
Хореографията, непрекъснатата подкрепа, енергията от първата до последната минута – това беше истинската публика на Ботев! Това беше жълто-черната страст, която вдъхновява и носи победи!
Вие не сте просто фенове – вие сте сърцето на клуба. Без вас Ботев не е същият. С подкрепа като вчерашната всички видяхме на какво са способни нашите момчета. Когато трибуните горят - отборът гори на терена!
Предстои ни изключително важен мач в неделя в Бистрица. Нека направим така, че нашите момчета да се почувстват като домакини! Нека превърнем стадиона в жълто-черна крепост и да им дадем онази мощна подкрепа, от която се нуждаят точно сега!
Сега е моментът да покажем кои са феновете на Ботев Пловдив!
Ръководството организира екскурзия за мача със символична цена за автобус – само 5 евро. Бройката няма да бъде лимитирана.
Колкото повече сме в Бистрица – толкова по-силна ще бъде подкрепата ни!
Нека застанем рамо до рамо зад нашия отбор!
Само Ботев!
