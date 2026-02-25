ИЗПРАТИ НОВИНА
Киселичков: За мен беше чест да работя за Ботев Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:22Коментари (0)708
© Plovdiv24.bg
Досегашният помощник-треньор на Ботев (Пловдив) Тодор Киселичков също е напуснал клуба и вече не е част от щаба на "жълто-черните“, съобщи самият той. Бившият полузащитник пристигна на стадион "Христо Ботев“ на 3 октомври и влезе в щаба на тогавашния временен треньор Иван Цветанов.

След някои промени в "жълто-черния" клуб, Цветанов стана спортен директор, на треньорския пост пристигна Димитър Димитров - Херо, а Киселичков продължи работата си като асистент на опитния специалист.

"Благодаря на ръководството на Ботев за поканата и за доверието, което ми беше гласувано! За мене беше чест да се върна и да работя за този клуб! Ще се радвам за всички бъдещи победи, а също така искам да пожелая и много успехи на Ботев и на всички свързани с отбора“, каза Тодор Киселичков пред БТА.

В момента той е пред завършване на курса за треньорски лиценз УЕФА Про.
