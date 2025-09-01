Втори клуб прояви интерес към нападател на Ботев, трансферът е много вероятен

© Ръководството на Ботев (Пд) се очаква да финализира съвсем скоро изходящия тансферир на нападателя Алекса Мараш. Оказа се, че още един клуб е проявил интерес към черногореца.



До момента се знаеше за оферта от унгарския Дьошгьор, но впоследствие се появи и предложение от руския Криля Советов. Шефовете на "канарите" са склонни да продадат нападателя, тъй като треньорът Николай Киров разполага с още трима играчи за тази позиция.



През лятото на стадион "Христо Ботев" пристигнаха Стивън Петков, Димитър Митков и Таилсон. Не е изключен и трансфер на Константинос Балоянис, към когото има интерес от чужди клубове, твърди "Тема спорт". През тази година Ботев продаде Самуел Акере на Видзев Лодз, Ехие Укаки в Шефилд Юнайтед и Ханс Бернат в Карлсруе.