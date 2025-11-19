© виж галерията Най-красивият български стадион с най-модерната система за изкуствено слънце. Това написаха от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук.



От клуба публикуваха и няколко снимки как функционира системата.



Plovdiv24.bg първи информира обществеността още преди седмица за това, че осигурената от ръководството на клуба високотехнологична придобивка е изцяло нова и доста по-голяма от предишната система, която бе вкарана в експлоатация точно преди една година.