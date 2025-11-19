ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
От Ботев отново се похвалиха с изкуственото слънце на стадиона
Автор: Стойчо Генов 09:34Коментари (3)768
©
виж галерията
Най-красивият български стадион с най-модерната система за изкуствено слънце. Това написаха от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук.

От клуба публикуваха и няколко снимки как функционира системата.

Plovdiv24.bg първи информира обществеността още преди седмица за това, че осигурената от ръководството на клуба високотехнологична придобивка е изцяло нова и доста по-голяма от предишната система, която бе вкарана в експлоатация точно преди една година.
Още по темата: общо новини по темата: 536
19.11.2025
19.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
17.11.2025
предишна страница [ 1/90 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Илияне спри с лъжите. Изкуствените слънца са тези, които Община Пловдив осигури по обществената поръчка за етап 1.2. Ръководството на клуба не е направило нищо съществено - просто ги е изкарало на терена и се е похвалило.
0
 
 
Явно чичо Шишо е добър господар и се грижи за жълтото стадо! Само внимавайте, когато той поиска нещо, как ще се държите!
0
 
 
Трагедия. Кво се хвалят, то тоя терен като разорана нива. Само дето взеха парите на хората тия индианци. Толкова пари откраднаха ами то нито стадиона, като стадион, ни терена става. Картофена поляна. Аз а отбора да не говорим. Жълта трагедия.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Трите Хикса влиза в ново амплоа
 ПФК Ботев: Херо заслужава да усети "жълто-черната" магия от пълните трибуни на най-красивия стадион в България
 Играч на Локо изведе България U15 с капитанската лента при обрат срещу Молдова
 Феновете на Ботев плащат по 15 лева, за да видят на живо дебюта на Херо
 Херо: Този сезон ще боледуваме, не мога да обещая фойерверки! Искам тук да приключи кариерата ми!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: