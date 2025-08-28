ИЗПРАТИ НОВИНА
Разтрогнал с Ботев подписа с вицешампиона на Литва
Автор: Стойчо Генов 09:21Коментари (0)671
©
Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Матиюс Ремейкис ще продължи своята кариера в родината си Литва, научи Plovdiv24.bg. 22-годишният атакуващ халф бе представен като ново попълнение във вицешампиона на страната Хегелман.

В края на юли Ремейкис разтрогна договора си по взаимно съгласие с жълто-черните, след като новият треньор Николай Киров прецени, че няма да има нужда от услугите на футболиста.

Литовецът изигра 17 шампионатни мача за "канарите", но взе участие също така в 3 двубоя за Купата на България, както и в 6 срещи за дублиращия тим във Втора лига.

Благодарен съм за възможността да се присъединя към Хегелман. Да представлявам този клуб означава не само да се усъвършенствам лично, но и да се запознавам с нови хора, да изграждам взаимоотношения, да се развивам, да се уча и да помагам на отбора да постига целите си.

Имаше интерес и от други клубове, но аз избрах синьо-белите, защото виждам как клубът расте и се изкачва, така че мисля, че ще бъде забавно и добро преживяване“, каза Матиюс Ремейкис пред официалния сайт на новия си клуб.
