© виж галерията Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Матиюс Ремейкис ще продължи своята кариера в родината си Литва, научи Plovdiv24.bg. 22-годишният атакуващ халф бе представен като ново попълнение във вицешампиона на страната Хегелман.



В края на юли Ремейкис разтрогна договора си по взаимно съгласие с жълто-черните, след като новият треньор Николай Киров прецени, че няма да има нужда от услугите на футболиста.



Литовецът изигра 17 шампионатни мача за "канарите", но взе участие също така в 3 двубоя за Купата на България, както и в 6 срещи за дублиращия тим във Втора лига.



Благодарен съм за възможността да се присъединя към Хегелман. Да представлявам този клуб означава не само да се усъвършенствам лично, но и да се запознавам с нови хора, да изграждам взаимоотношения, да се развивам, да се уча и да помагам на отбора да постига целите си.



Имаше интерес и от други клубове, но аз избрах синьо-белите, защото виждам как клубът расте и се изкачва, така че мисля, че ще бъде забавно и добро преживяване“, каза Матиюс Ремейкис пред официалния сайт на новия си клуб.