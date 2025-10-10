© виж галерията Ботев Пловдив използва паузата в шампионата за подобряване на кондиционното състояние на представителния отбор.



“Жълто-черните" играчи получиха ден почивка след успешния мач с Ботев Враца, а от вторник започнаха интензивни двуразови тренировки, съобщиха от клуба.



В тренировъчния процес, воден от Иван Цветанов, се включиха и редица юноши от детско-юношеската школа.



В събота "канарите" ще проведат двустранна игра на клубната база, а в неделя ще получат ден почивка.