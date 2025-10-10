ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев: Използваме паузата за подобряване на кондиционното състояние на футболистите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:18Коментари (0)276
©
виж галерията
Ботев Пловдив използва паузата в шампионата за подобряване на кондиционното състояние на представителния отбор.

“Жълто-черните" играчи получиха ден почивка след успешния мач с Ботев Враца, а от вторник започнаха интензивни двуразови тренировки, съобщиха от клуба.

В тренировъчния процес, воден от Иван Цветанов, се включиха и редица юноши от детско-юношеската школа.

В събота "канарите" ще проведат двустранна игра на клубната база, а в неделя ще получат ден почивка.
Още по темата: общо новини по темата: 446
09.10.2025
09.10.2025
08.10.2025
08.10.2025
08.10.2025
08.10.2025
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ботев е втори по посещаемост, Локо е на 5-а позиция
 По един от Локо и Ботев в България U19, бивш вратар на "канарите" също е в състава
 Любимец на бултрасите се лекува в Пловдив, клубът му опитва да го вдигне за дербито с Левски
 Ето защо пожела да напусне Ботев, а на негово място назначиха Киселичков
 УЕФА даде за пример Ботев (Пд)
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: