© виж галерията ПФК Ботев публикува емоционални снимки от радостта на футболисти и спортно-технически щаб от спечелената снощи победа над шампиона Лудогорец с 2:1.



"Горди, че майни сме! Страст, която не познава граници!", написаха "жълто-черните" в официалната клубна страница във Фейсбук към въпросните кадри.



Моментът беше специален и за дългогодишния капитан на отбора Лъчезар Балтанов, за когото това бе първи официален мач като треньор на "канарите".



Разгледайте в прикачената ни галерия снимките от радостта на терена и в съблекалнята на стадион "Христо Ботев"!



