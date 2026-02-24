ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Горди, че майни сме! Страст, която не познава граници!
Автор: Стойчо Генов 08:43
©
ПФК Ботев публикува емоционални снимки от радостта на футболисти и спортно-технически щаб от спечелената снощи победа над шампиона Лудогорец с 2:1.

"Горди, че майни сме! Страст, която не познава граници!", написаха "жълто-черните" в официалната клубна страница във Фейсбук към въпросните кадри.

Моментът беше специален и за дългогодишния капитан на отбора Лъчезар Балтанов, за когото това бе първи официален мач като треньор на "канарите".

Разгледайте в прикачената ни галерия снимките от радостта на терена и в съблекалнята на стадион "Христо Ботев"!

