Първата тренировка на Ботев за 2026 година ще е открита за феновете
Автор: Стойчо Генов 11:48
Отборът на Ботев Пловдив ще направи първата си тренировка за новата 2026 година на 5 януари (понеделник).

Заниманието ще стартира в 16:00 часа на централния терен на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“ в квартал "Коматево" и ще бъде открито за фенове, журналисти и фотографи, уточниха от клуба.

Старши треньорът Димитър Димитров - Херо ще даде пресконференция за медиите в дните преди заминаването на "канарчетата“ за лагера в Турция, което е планирано за 17 януари.
